47 يوما على وقف إطلاق النار: المعابر مغلقة لليوم السادس وشهداء في تصعيد اسرائيلي كبير

غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في يومه السابع والأربعين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأُصيب مواطنان جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة على خيمة للنازحين في تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما جدد جنود الاحتلال إطلاق النار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، استشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال للمواطنين الذين كانوا يحاولون تفقد منازلهم شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن وصول مشافي القطاع إلى ستة شهداء وانتشال سبع إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,446 شهيدًا و111,852 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

واستمرت قوات الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم السادس على التوالي، مما أدى إلى منع إدخال المساعدات والبضائع للمواطنين، ما تسبب في نقص شديد في اللحوم البيضاء والحمراء واختفائها من الأسواق.