الحية قاد المفاوضات مع المبعوث الاميركي..واشنطن بوست: حماس تدرس مزايا الصفقة المباشرة مع ترامب

وكالات - سما-

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة عرضت على حماس إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء، بينهم الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تمديد وقف إطلاق النار شهرين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" أمس عن مصدر فلسطيني أن الأميركيين طالبوا حماس ضمن العرض بإطلاق سراح 10 محتجزين.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن حماس لم ترد حتى الآن على المقترح الذي يعتبر أحد الخيارات التي تمت مناقشتها في المحادثات التي أجراها مبعوث ترامب آدم بويلر مع كبار مسؤولي حماس، ومن بينهم رئيس الحركة في غزة خليل الحية، في لقاءات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب دبلوماسي مطلع على التفاصيل ونقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد عقدت عدة لقاءات مباشرة بين حماس وبويلر، وتم تنسيقها بين الطرفين، ولم تتم بتنسيق قطري.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن حماس رفضت بالفعل الخطة التي اقترحها مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تقضي بإطلاق سراح نصف الأسرى الآن - ثم إجراء مفاوضات في وقت لاحق بشأن إطلاق سراح الباقي مقابل وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر نقلتها الصحيفة الأمريكية، فإن "الحركة تدرس المزايا المحتملة للصفقة المباشرة مع إدارة ترامب".

من جانبها، تواصل حماس، رسميًا على الأقل، الإصرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب، بالتوازي مع إطلاق سراح المحتجزين في غزة - وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينين في المقابل.

وفي الولايات المتحدة، جرت محاولات أيضًا لتحليل التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور نشره بعد اجتماعه مع المحتجزين المفرج عنهم.

وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن كلماته تقود إلى خيارين: إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين، فإن الولايات المتحدة ستعمل على إنهاء الحرب إلى الأبد، ولكن إذا استمرت حماس في احتجازهم، فإن ترامب سيعطي الضوء الأخضر لاستئناف القتال الإسرائيلي ضد غزة.