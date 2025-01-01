"هارتس": إسرائيل تكلف رئيس الأركان الجديد لاعداد خطة جديدة لاستئناف الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، أن المستوى السياسي الإسرائيلي طلب من رئيس الأركان الجديد إيال زامير، إعداد خطة عسكرية جديدة لاستئناف حرب الإبادة في قطاع غزة، رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقًا لمصادر أمنية نقلت عنها الصحيفة، فإن الخطة تشمل نشر عدة فرق عسكرية في أنحاء القطاع، وهو ما يستلزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة.

ومع ذلك، أبدت المصادر شكوكًا بشأن قدرة الجيش الإسرائيلي على تعبئة هذا العدد الكبير، في ظل التحديات التي تواجه وحداته القتالية ونقص التجنيد الذي تعاني منه القوات الاحتياطية.

ويعاني الجيش الإسرائيلي من صعوبات في تجنيد الاحتياط وسد النقص في صفوف وحداته القتالية، وفق “هآرتس”.

والأربعاء، تسلم زامير، منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رسميًا، خلفًا للمستقيل هرتسي هاليفي، الذي قاد حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، لأكثر من 15 شهرًا.

وفي وقت سابق الخميس، أقر زامير، عدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه.

ويأتي تسلمه منصبه في فترة حرجة، حيث تقول إسرائيل إنها تستعد لاستئناف الحرب على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.