ترامب: أجرينا محادثات أمريكية مباشرة مع حماس بشأن المحتجزين.. وسأزور السعودية

واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالك ترامب، إجراء محادثات أمريكية مباشرة مع حماس بشأن المحتجزين، وقال: "أجرينا مفاوضات مع حماس وسنواصل مساعدة إسرائيل، والجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين تهدف إلى مساعدة إسرائيل"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشار ترامب، إلى أن هناك 59 محتجزا لا يزالون متبقين في قطاع غزة، متابعا أن روايات الرهائن الذين التقاهم في البيت الأبيض لا تصدق، وأجاب ترامب ردا على سؤال بشأن الرد الأمريكي إذا لم تفرج حماس عن المحتجزين: "نترقب ماذا سيحدث"

وأعلن ترامب، قائلا: "إنه سيذهب إلى المملكة العربية السعودية".

بشأن الناتو، قال ترامب: "إذا لم يدفع أعضاء الناتو ما يكفي فلن تدافع الولايات المتحدة عنهم".

ووقع ترامب أمرا بتأجيل فرض رسوم جمركية على السلع الكندية لمدة شهر.