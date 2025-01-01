  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: أجرينا محادثات أمريكية مباشرة مع حماس بشأن المحتجزين.. وسأزور السعودية

الخميس 06 مارس 2025 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أجرينا محادثات أمريكية مباشرة مع حماس بشأن المحتجزين.. وسأزور السعودية



واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالك ترامب، إجراء محادثات أمريكية مباشرة مع حماس بشأن المحتجزين، وقال: "أجرينا مفاوضات مع حماس وسنواصل مساعدة إسرائيل، والجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين تهدف إلى مساعدة إسرائيل"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشار ترامب، إلى أن هناك 59 محتجزا لا يزالون متبقين في قطاع غزة، متابعا أن روايات الرهائن الذين التقاهم في البيت الأبيض لا تصدق، وأجاب ترامب ردا على سؤال بشأن الرد الأمريكي إذا لم تفرج حماس عن المحتجزين: "نترقب ماذا سيحدث"

وأعلن ترامب، قائلا: "إنه سيذهب إلى المملكة العربية السعودية".

بشأن الناتو، قال ترامب: "إذا لم يدفع أعضاء الناتو ما يكفي فلن تدافع الولايات المتحدة عنهم".

ووقع ترامب أمرا بتأجيل فرض رسوم جمركية على السلع الكندية لمدة شهر.

الأكثر قراءة اليوم

الحركة تدرس المقترح..الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي لحماس

ترامب يهدد "حماس" مرة أخرى بـ "الجحيم"

إسرائيل : الموساد منع خطة اسرائيلية كانت معدة لاستهداف قطر بعد بدء الحرب على غزة

صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة بـ3 مسارات لتهجير الغزيين

دول أوروبية ترفض "أى دور" لحماس فى غزة مستقبلا

الدوحة : حماس تكشف عن فحوى مفاوضاتها المباشرة مع المبعوث الأميركي

ويتكوف يحث اسرائيل الالتزام بالهدنة حتى وصوله للمنطقة..

الأخبار الرئيسية

ويتكوف: إن فهمت حماس رسالة ترامب سيكون لها طريق خروج آمن من غزة

الخارجية الأمريكية: الخطة المصرية بشأن غزة “لا تلبي تطلعات” ترامب بتهجير الفلسطينيين وندرس التفاصيل في الوقت الحالي

20190718094629afpp-afp_1iw13x.h-e1741247958800-730x438

إيهود براك: معاودة الحرب على غزة مغامرة خطيرة.. والحل “الخطة العربية” مع تحسينات

ابو عبيدة: لا تخيفنا التهديدات وما لم يأخذه الاحتلال بالحرب لن يحصل عليه بالتهديدات

الحركة تدرس المقترح..الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي لحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية