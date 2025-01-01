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"ستاربكس" تغلق أربعة فروع لها في الأردن بسبب المقاطعة

الخميس 06 مارس 2025 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ستاربكس" تغلق أربعة فروع لها في الأردن بسبب المقاطعة



واشنطن/سما/

أغلقت سلسلة مقاهي "ستاربكس" أربعة من فروعها في الأردن، كنتيجة مباشرة لحملة المقاطعة خلال الأشهر الماضية، بسبب دعم السلسلة لدولة الاحتلال في حربها على قطاع غزة.

وبحسب قناة "رؤيا" المحلية، فإن باقي الفروع المتبقية في الأردن، تواجه ضغوطا كبيرة، خصوصا تلك في مراكز التسوق الكبرى.

في وقت سابق،  أعلنت "ستاربكس" أنها تعتزم إلغاء 1100 وظيفة مؤسسية وإدارية في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى معاودة تسجيل نمو في مبيعاتها، على ما أعلن رئيسها التنفيذي الجديد براين نيكول.

وقال نيكول في رسالة إلى الموظفين إن الشركة ستتخذ "قرارا صعبا بإلغاء 1100 وظيفة حالية في خدمة الدعم ومئات عدة من الوظائف الإضافية المفتوحة والشاغرة".

وفي أحدث ربع سنوي، أعلنت "ستاربكس" عن انخفاض في أرباحها بعد تراجع مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 4%.

وعبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه نيكول نداء استغاثة، إذ إنه ناشد "الزبائن" بالتوقف عن مقاطعة فروع الشركة في العالم، مشيرا إلى أن المقاطعة تهدّدها بالانهيار التام، بالقول: "نحن لا ندعم أي جيش".

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