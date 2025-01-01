  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

الخميس 06 مارس 2025 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30  فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية  بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير،  في بيان صحافي اليوم، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، والقدس.

ووفق الوكالة ، “يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه العسكري على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية”.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر إسرائيلي: الاتصالات الأمريكية مع حماس مقلقة للغاية

ترامب يهدد "حماس" مرة أخرى بـ "الجحيم"

إسرائيل : الموساد منع خطة اسرائيلية كانت معدة لاستهداف قطر بعد بدء الحرب على غزة

الحركة تدرس المقترح..الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي لحماس

أكسيوس: ادارة ترامب أجرت مباحثات مباشرة غير مسبوقة مع حماس بشأن الإفراج عن أسرى إسرائيليين في غزة

بدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة المعارضة لنتنياهو

قطر تستنكر اتهام "الشاباك" لها بدعم هجوم 7 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

20190718094629afpp-afp_1iw13x.h-e1741247958800-730x438

إيهود براك: معاودة الحرب على غزة مغامرة خطيرة.. والحل “الخطة العربية” مع تحسينات

ابو عبيدة: لا تخيفنا التهديدات وما لم يأخذه الاحتلال بالحرب لن يحصل عليه بالتهديدات

الحركة تدرس المقترح..الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي لحماس

67c947e04236046c815b9f28

تقرير: "إسرائيل" تدرس خطة لبناء ألف وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

67c95c7f4c59b7198a323dee

صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة بـ3 مسارات لتهجير الغزيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية