فرنسا تدين تعليق "إسرائيل" دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

باريس/سما/

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، تعليق السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني خلال شهر رمضان.

أفاد بذلك متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة باريس.

وردا على سؤال، قال لوموان إن فرنسا أدانت في بيان مشترك مع بريطانيا، منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف: “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق المساعدات، وندعو إسرائيل إلى الالتزام بمسؤولياتها والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأشار متحدث الخارجية الفرنسية إلى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، نظراً للوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون هناك.

والاثنين الفائت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة: “قررنا أمس الأول (السبت) وقف دخول البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.

وكانت المساعدات تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ومن معبر أو نقطة استحدثتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية وتقع شمال غرب القطاع وأطلقت عليها اسم “زيكيم”، وحاجز بيت حانون “إيرز” شمالي القطاع.