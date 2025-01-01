ابو عبيدة: لا تخيفنا التهديدات وما لم يأخذه الاحتلال بالحرب لن يحصل عليه بالتهديدات

غزة /سما/

قال ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان ما لم يأخذه الاحتلال بالحرب لن يأخذه بالتهديدات.

وقال" ان التهديد بالعودة للقتال ستواجه القسام بكل قوة وان لديها من القوة لمواجهته".

واكد في كلمة مصورة ان تنصل الاحتلال بالكثير من التزاماته ومارس البلطجة والعربدة وعقدة الاجرام تعشعش في عقله " في غزة ولبنان والضفة وسوريا ".

وقال انه رغم كل محاولات الاحتلال المراوغة فان القسام آثرت ولا تزال ملتزمة بالاتفاق حقنا لدماء الشعب الفلسطيني ورغبة لسحب الذرائع.

وأوضح ان الاحتلال مارس البلطجة والتسويف والعربدة وان عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة

واشار إلى ان قيادة الاحتلال لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعيا للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على شعبنا

وفيما يتعلق بملف الاسرى قال ان العالم شاهد كيف نكل الاحتلال ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية

واضاف:"العالم شاهد على الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية".

وبارك ابو عبيدة للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات وخصوصا أهل في فلسطين وغزة

وأضاف؛"نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية ..لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين".