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الحركة تدرس المقترح..الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي لحماس

الخميس 06 مارس 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة تدرس المقترح..الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي لحماس



وكالات - سما-

 قال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة لقناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية إن الولايات المتحدة عرضت على حماس إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما أخرى، وفتح المعابر إلى القطاع، واستئناف المساعدات الإنسانية، ومقابل بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية وقضية تواجد الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا. 

وأوضح المصدر أن حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح .

امس جرت محادثات بين مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقيادات من حركة حماس، ووسطاء من مصر وقطر، بشأن الخطوط العريضة للمرحلة التالية من صفقة الأسرى.

وفي الوقت نفسه، جرت مباحثات أميركية مصرية تركزت على خيارات الحكومة المستقبلية في القطاع وأسماء المرشحين لقيادتها. وقال مصدران مصريان لرويترز إن المحادثات انتهت "في أجواء إيجابية"، لكنهما لم يوضحا تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل إليها.

وقال مصدر إسرائيلي "إننا لا نعترف بأي تقدم في المحادثات بشأن المرحلة الثانية"، على عكس ما ذكرته مصادر مصرية نقلا عن رسائل تفاؤلية.

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