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"حماس" ترد على "إنذار ترامب الأخير"

الخميس 06 مارس 2025 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" ترد على "إنذار ترامب الأخير"



غزة/سما/

علقت حركة "حماس"، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت "الإنذار الأخير" للحركة إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في أقرب وقت.


وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريحات صحفية: "هذه التهديدات تعقد المسائل المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، وتشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التهرب من تنفيذ بنوده".


وذكر أن الاتفاق الذي تم توقيعه، والذي كانت واشنطن وسيطا فيه، ينص على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين على ثلاث مراحل، مؤكدا أن "حماس قد نفذت ما عليها في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما تل أبيب تتملص من تنفيذ المرحلة الثانية".

وأضاف: "المطلوب من الإدارة الأمريكية هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان ترامب قد نشر منشورا عبر منصته "تروث سوشيال" حذر فيه "حماس" قائلا: "شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، يمكنك الاختيار: إما إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، أو ستكون النهاية بالنسبة لكم".

وأضاف ترامب: "نرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول. اتخذوا قرارا ذكيا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستواجهون الجحيم لاحقا!".

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