"مثيرة للقلق".. الإعلام العبري يحلل تفاصيل خطة مصر إزاء غزة

القدس المحتلة/سما/

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية خطة مصر لإعمار قطاع غزة بأنها "مثيرة للقلق"، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة الكامل للمقترح المصري.



وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي إن الدول العربية تخشى من احتمالية استيعاب اللاجئين الغزيين في أراضيها، وهو ما دفع مصر إلى العمل على صياغة خطة لتحديد كيفية التعامل مع قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف الموقع العبري أن هناك 11 تفصيلة جديدة تم الكشف عنها حول خطة إعادة تأهيل غزة، تشمل إنشاء خطوط سكك حديدية، وقرى سياحية على الساحل، وميناءين بحريين، بالإضافة إلى توسعات في البحر. وأشار التقرير إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

بحسب التقرير، فإن الجزء الأكبر من المخطط المصري يركز على جوانب إعادة التأهيل، بينما تشغل الجوانب السياسية والأمنية ثلاث صفحات ونصف فقط من أصل أكثر من تسعين صفحة، مع غياب كامل لكلمة "حماس" عن الوثيقة.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض أعلن رفضه لخطة إعادة إعمار غزة التي اقترحتها مصر خلال القمة العربية الأخيرة. وقد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قمة عربية حضرها العشرات من الزعماء العرب، بما في ذلك الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن). وقررت القمة معارضة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإجلاء سكان قطاع غزة، واقترحت بدلا من ذلك جمع نحو 53 مليار دولار لإعادة تأهيل المنطقة المتضررة جراء الحرب.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان: "الخطة الحالية لا تعالج الوضع الحالي في قطاع غزة، الذي أصبح غير صالح للسكن ولا يستطيع السكان العيش فيه بالحد الأدنى من المعايير في منطقة مليئة بالدمار وبقايا الأسلحة". وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة تدعم رؤية الرئيس ترامب لإعادة بناء قطاع غزة دون حماس. ونحن نتطلع إلى مواصلة المحادثات لإحلال السلام والازدهار في المنطقة".