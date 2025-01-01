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بمرافقة إسرائيلية.. البنتاغون ينشر مزيدا من قاذفات "بي-52" في الشرق الأوسط

الخميس 06 مارس 2025 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمرافقة إسرائيلية.. البنتاغون ينشر مزيدا من قاذفات "بي-52" في الشرق الأوسط



واشنطن/سما/

أرسل البنتاغون طلعة جوية أخرى تضم قاذفتين من طراز B-52 تابعتين لسلاح الجو فوق الشرق الأوسط هذا الأسبوع في إطار سعي الإدارة الأمريكية لإجبار إيران على التفاوض حول الملف النووي.


وتعد هذه الطلعة الجوية الثالثة في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وتأتي مع عودة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" إلى البحر الأحمر بعد توقف قصير في البحر الأبيض المتوسط.

وقد مرت حاملة الطائرات ترومان عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بعد إجراء إصلاحات في خليج سودا باليونان، وذلك بعد اصطدامها مع ناقلة تجارية بالقرب من المدخل الشمالي للقناة الشهر الماضي. ولم تعلن القوات الأمريكية عن هذه الطلعة الجوية الأخيرة، لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا أكد ذلك لموقع "المونيتور".

وتعزز الولايات المتحدة قدراتها الضاربة الاستراتيجية في المنطقة في عرض للقوة بالتزامن مع القوات العسكرية الإقليمية. وقد رافقت الطائرات الحربية الإسرائيلية مهمة قاذفات B-52 الأخيرة.

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