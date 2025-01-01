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روبيو يحذر "حماس": خذوا تهديدات ترامب على محمل الجد

الخميس 06 مارس 2025 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبيو يحذر "حماس": خذوا تهديدات ترامب على محمل الجد



واشنطن/سما/

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حركة "حماس" من الاستهانة بتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية الرهائن الإسرائيليين.


وأكد روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس، أن ترامب "فقد صبره إزاء ما يجري"، ودعا "حماس" إلى الاستجابة الفورية لمطالبه.

وقال: "آمل أن تفعل حماس بالضبط ما طلب منها الرئيس ترامب. الرئيس خلق مساحة ووقتا كافيا لحل مشكلة الرهائن، وحان الوقت لوضع حد لهذه الأزمة".

وأضاف: "على حماس أن تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لأنه لن يقول شيئا إلا إذا كان جادا بشأنه".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكدا على أن "الوقت قد حان لحماس لاتخاذ القرار الصحيح وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية".

وفي وقت سابق، هدد ترامب الحركة الفلسطينية بمواجهة الجحيم إذا لم تقم بإطلاق سراح الأسرى وجثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال إنه أرسل إلى إسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول".

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