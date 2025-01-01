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الحوثي: إدخال المواد إلى غزة لدينا أهم من مواد قرار التصنيف الأمريكي اللاشرعي

الخميس 06 مارس 2025 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: إدخال المواد إلى غزة لدينا أهم من مواد قرار التصنيف الأمريكي اللاشرعي



صنعاء/سما/

رد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد علي الحوثي، على تصنيف واشنطن لهم كمنظمة "إرهابية".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب محمد علي الحوثي: "إدخال المواد إلى غزة لدينا أهم من مواد قرار التصنيف الأمريكي الذي لا شرعية له، فمنع إدخال المواد إلى غزة وافشال اتفاقات السلام إرهاب متواصل لإسنادها الإجرامي".

وأضاف: "أمريكا هي الإرهاب، بعكس إسنادنا المشروع والإيماني بالعمليات البحرية في البحر الأحمر لمواجهة إبادة وإرهاب أمريكا وكيانها المؤقت بغزة".

ومؤخرا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، فرض عقوبات على سبعة من كبرى قيادات "الحوثيين".

وفي يناير الماضي،  وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) كمنظمة "إرهابية"، بحسب نص الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض.

وأشار المرسوم إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدا لأمن الأمريكيين والاستقرار في المنطقة.

هذا وأوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة يوم الأحد الماضي، في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل، فيما لاقى هذا القرار إدانات واسعة من العديد من الدول.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء "قرر اعتبارا من صباح اليوم (الأحد) تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة" وأن إسرائيل "لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى".

من جانبها علقت حركة حماس على قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد "الابتزاز الرخيص" و"جريمة حرب"، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء "إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية".

جدير بالذكر أن قائد حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي، أكد في فبراير أنه إذا دفعت مماطلة إسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة الأمور إلى التصعيد، "فسنكون حاضرين وبقوة".

كما شدد أنه إذا نفذت أمريكا وإسرائيل خطة تهجير أهل غزة، فإن الحركة ستتدخل بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية.

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