  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقالة المدعية العامة

الخميس 06 مارس 2025 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقالة المدعية العامة



القدس المحتلة/سما/

اتخذت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.


وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين، ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف-ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.

وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.

واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا باعتبارها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.

ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، والتي كان لها تأثير مباشر على استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسكري.

ولم تُحل هذه القضايا بعد في الكنيست.

وأعلنت المدعية العامة يوم الخميس الماضي عن إجراء تحقيق في الصلات بين "أشخاص ناشطين في مكتب رئيس الوزراء وأشخاص تربطهم صلات بقطر".

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية في الخارج بشأن إدارتها للحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة، وكذلك في وقت يُحاكم فيه نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر إسرائيلي: الاتصالات الأمريكية مع حماس مقلقة للغاية

ترامب يهدد "حماس" مرة أخرى بـ "الجحيم"

إسرائيل : الموساد منع خطة اسرائيلية كانت معدة لاستهداف قطر بعد بدء الحرب على غزة

أكسيوس: ادارة ترامب أجرت مباحثات مباشرة غير مسبوقة مع حماس بشأن الإفراج عن أسرى إسرائيليين في غزة

بدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة المعارضة لنتنياهو

قطر تستنكر اتهام "الشاباك" لها بدعم هجوم 7 أكتوبر

دول أوروبية ترفض "أى دور" لحماس فى غزة مستقبلا

الأخبار الرئيسية

67c947e04236046c815b9f28

تقرير: "إسرائيل" تدرس خطة لبناء ألف وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

67c95c7f4c59b7198a323dee

صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة بـ3 مسارات لتهجير الغزيين

67c935474c59b71a7341ab63

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعلن "2025 عام الحرب"

67c9383a4c59b71ace1f49b7

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل عن محادثات واشنطن مع "حماس" بشأن الرهائن في غزة

وفد إسرائيلي في القاهرة: التصور المصري لإدارة غزة والمفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية