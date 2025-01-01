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مكتب نتنياهو: "إسرائيل" عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

الخميس 06 مارس 2025 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: "إسرائيل" عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس



القدس المحتلة/سما/

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دون الخوض في تفاصيل.


وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: "عبرت إسرائيل للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".

ووفقا لما نقلته وكالة "أكسيوس" عن مصادر، "عُقدت اجتماعات بين المبعوث الخاص لترامب لشؤون الأسرى آدم بولر، وممثلي حركة حماس في الدوحة".

وتوجه جهود الإدارة الأمريكية نحو إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل. ومع ذلك، لم تصل الولايات المتحدة وحركة حماس إلى أي اتفاق حتى الآن.

وقالت مصادر "أكسيوس" إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، كان من المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع في الدوحة مع رئيس وزراء قطر لمناقشة وقف إطلاق النار. ولكن تم إلغاء الرحلة مساء يوم 4 مارس، بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حماس.

وبينما استشارت إدارة ترامب إسرائيل حول إمكانية إجراء مفاوضات مع حماس، وفقا لتقرير عبري، "إلا أن إسرائيل اكتشفت بعض جوانب هذه المحادثات من خلال قنوات أخرى". وتركزت المحادثات على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، شملت المفاوضات أيضا صفقة موسعة تتعلق بجميع الأسرى المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى إمكانية التوصل إلى "هدنة طويلة الأمد" بين إسرائيل وحركة حماس. ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

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