"صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع..

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,446 شهيدا و 111,852 إصابة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

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وجاء في التقرير الإحصائي اليومي "وصل مستشفيات قطاع غزة 6 شهداء انتشال و 7 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية".

وقالت الوزارة "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

وفي سياق منفصل، قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا: إن "إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1500 فلسطيني، من بينهم 665 جثمانا موثقا، في الثلاجات و"مقابر الأرقام" بعضهم منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".

وأضاف "يجب الإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة كافة لدى الاحتلال الإسرائيلي وتمكين ذويهم من دفنهم بكرامة وفقا للعادات والتقاليد الدينية والإنسانية".

وتابع "مطلوب محاسبة الاحتلال دوليا على جرائمه المتعلقة باحتجاز الجثامين والإخفاء القسري".

وذكر أن "السماح للاحتلال مواصلة جرائمه دون حساب وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يدعي الدفاع عن الحقوق الإنسانية".

وقال إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمجتمع الدولي لا ينبغي أن يتعاملوا مع قضية احتجاز الجثامين بازدواجية".

وأردف "جريمة احتجاز الجثامين تفضح الموقف الدولي المتخاذل الذي يتغاضى عن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي في الوقت الذي يهدد فيه ترامب بالإبادة الجماعية في غزة".