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لوكاشينكو: فكرة تهجير أهل غزة غير واقعية وفيديو "إسعاد سكانها" ما كان يجب أن يظهر

الخميس 06 مارس 2025 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوكاشينكو: فكرة تهجير أهل غزة غير واقعية وفيديو "إسعاد سكانها" ما كان يجب أن يظهر



مينسك/سما/

حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب "الأخطاء" الجسيمة المترتبة على بعض بياناتها العامة، مشيرا إلى فيديو إعادة إعمار قطاع غزة كمثال.


جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه المدون الأمريكي ماريو نوفال.

وأوضح لوكاشينكو أن "هناك الكثير من التصريحات التي أطلقها ترامب وإدارته، ما كان يجب الإدلاء بها أصلا.. على سبيل المثال،  هناك أمر هام.. مثلا قاموا مؤخرًا بنشر فيديو بالتعاون مع إيلون ماسك على منصة "إكس" يتناول كيفية إسعاد سكان قطاع غزة."

وأضاف لوكاشينكو: "تضمن الفيديو فكرة ترحيل سكان القطاع وتوزيعهم على دول أخرى"، اسمعوني جيدا.. أولا هذه الفكرة غير واقعية. وثانيا حتى لو كنت تريد أن تبني شيئا ما هناك، بما كان عليك أن تتحدث عن هذه الأمر بهذه الصيغة أو هذا الشكل.. مثل هذه الأخطاء بالصيغة، وليس بالمحتوى، كثيرة جدا لدى ترامب وإدارته". 

وأكد الرئيس البيلاروسي أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة في عالم السياسة، واصفًا إياها بأنها أخطاء جسيمة.

وشدد لوكاشينكو على ضرورة أن تركز إدارة ترامب على حل المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة والوفاء بالوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية. وأضاف: "إذا لم تحرزوا أي تقدم خلال عام، ولم تنفذوا حتى نسبة بسيطة من وعودكم الانتخابية، فإن أوقاتًا عصيبة تنتظركم. حتى زملاؤكم في الحزب الجمهوري قد يفقدون الثقة فيكم. على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن توقعات المواطنين عالية، وعليكم أن تلبوا هذه التوقعات.

#لوكاشينكو #ترامب

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