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محادثات أمريكية مصرية حول إدارة قطاع غزة وأسماء الإدارة الجديدة

الخميس 06 مارس 2025 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات أمريكية مصرية حول إدارة قطاع غزة وأسماء الإدارة الجديدة



واشنطن/سما/

قالت مصادر في تصريحات لوكالة رويترز، إن المحادثات بين واشنطن ومصر تناولت إدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع.


وكشفت رويترز، أن المناقشات التي جرت أمس الأربعاء كانت بين مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسؤولين في حماس ووسطاء من مصر وقطر.

ونقلت عن المصادر أن المناقشات انتهت بشكل إيجابي، وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقد اعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرا خطة مصر لإعادة إعمار غزة، ورحب البيان الختامي بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

كما أدان البيان الختامي وقف إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة وحذر من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

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