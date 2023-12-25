استشهاد أسير من غزة في سجن النقب

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إن البطش اعتقل في تاريخ 25-12-2023 متزوج وله ستة أبناء.

وأضاف البيان "البطش هو المعتقل الرابع الذي يعلن عن استشهاده في غضون فترة وجيزة ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 62 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل 40 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا، لتشكل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

وأشار إلى أن قضية "استشهاد المعتقل البطش تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة في غزة".

وشددت الهيئة والنادي، على أن "وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها".

وحتى بداية مارس الجاري، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير، بينهم أكثر من 350 طفلا، و21 امرأة، و3405 معتقلين إداريين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.