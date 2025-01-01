شهيد واصابات في خرق اسرائيلي لملف وقف إطلاق النار

غزة/سما/

استشهد مواطن واصيب عدد آخر مساء اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وألقت طائرة كواد كابتر قنبلة تجاه المواطنين بشكل مفاجئ.

وفي رفح اطلقت طائرات الكواد كابتر واليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين بالقرب من مدرسة القادسية غرب المدينة دون وقوع اصابات.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع ستة شهداء انتشال و سبعة إصابات، خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٤٤٦ شهيدا و ١١١٨٥٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.