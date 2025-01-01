الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم

جنين/سما/

واصل جيش الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما منذ أكثر من نحو شهر، وحرق وهدم عدة منازل وشرد ساكنيها اضافة الى نزوح الآلاف وتدمير البنية التحتية.

وأحرقت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في مخيم جنين، وبدأت آليات الاحتلال بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم بذريعة شق طريق جديد يهدف لتغيير المعالم الجغرافية للمخيم، حيث تعود ملكية المنازل المستهدفة لعائلات: حمد، وعليان، واعمر، وشهاب، وشلبي، ويونس، وغنام، ومشارقة، وعلاجمة، وأبو شعلة، وسعايدة.

وأنذرت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية في حي الجابريات بمخيم جنين بإخلاء منازلها اليوم والنزوح حتى إشعار آخر.

وفي مخيم طولكرم، يواصل الاحتلال حصاره المطبق ويمنع الدخول إليه أو الخروج منه، وسط مداهمة المنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها.

كما تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على عدد من المنازل في ضاحيتي ذنابة وعزبة الجراد شرق طولكرم بعد أن داهمتها، وأجبرت سكانها على مغادرتها وحولتها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.