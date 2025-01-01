الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار لتعويض الاقتطاع من المساعدات الإنسانية

نيويورك/وكالات/

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في بيان، رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض "الاقتطاع المتسرع" من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصا من جانب الولايات المتحدة.

وأوضح البيان، أنه من شأن هذه الأموال "تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلا والأكثر إهمالا، في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".

وسيذهب ثلث المبلغ الإجمالي إلى السودان الذي يعاني حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكذلك إلى تشاد المجاورة التي تستضيف عددا لا يحصى من اللاجئين الفارين من القتال في السودان.

وقال منسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، "بالنسبة إلى البلدان التي أُنهكت جراء الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن اقتطاعات حادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الحاجات الإنسانية".