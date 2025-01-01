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تقرير : كبار المسؤولين بإدارة ترامب منفتحون على توسيع خطة غزة لتشمل الضفة وتهجير سكانها..

الخميس 06 مارس 2025 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : كبار المسؤولين بإدارة ترامب منفتحون على توسيع خطة غزة لتشمل الضفة وتهجير سكانها..



القدس المحتلة/سما/

 قال مسؤول امريكي أن إدارة ترامب تناقش فكرة تطبيق خطة الرئيس الخاصة بقطاع غزة لتشمل كذلك الضفة الغربية.

وبحسب تقرير نشره موقع JFEED، يزعم مسؤول أميركي كبير أن العديد من اللاعبين الكبار في إدارة ترامب، منفتحون على فكرة تطبيق الخطة على الحدود الشرقية لإسرائيل أيضا.

وبحسب التقرير، يزعم المسؤول الأمريكي أن كبار المسؤولين في الإدارة يناقشون إمكانية تطبيق إسرائيل للسيادة على أجزاء على الأقل من أراضي الضفة الغربية بالتعاون مع الولايات المتحدة (في الواقع سيطرة مشتركة)، وعلى غرار خطة غزة، السماح لسكان الضفة بالهجرة إلى الأردن ومصر.

وذكر التقرير الذي نقله موقع القناة 14، أن المناقشات لا تزال مستمرة خلال زيارة وزير المالية الإسرائيلى سموتريتش للولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض الشهر الماضي، سُئل الرئيس الأمريكي عن قضية السيادة فقال: "نحن ندرس موقفنا بشأن السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة. وسوف نصدر بيانا قريبا".

وفيما يتعلق بحل الدولتين، قال ترامب: "لا يمكننا أن نستمر في تكرار الشيء نفسه مرارا وتكرارا عندما لم ينجح أبدا".

وقال "نريد أن يحصل الناس على فرصة للحياة. حماس جعلت غزة سيئة للغاية. اقتراحي قوي. ربما نستطيع أن نحقق السلام في منطقة أبعد من هذه. سيكون ذلك مفيدا ليس فقط لإسرائيل بل وللمسلمين والمسيحيين وكل شخص. غزة جحيم الآن.

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