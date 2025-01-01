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مكتب نتنياهو ينفي..تقدم في المحادثات نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار

الخميس 06 مارس 2025 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو ينفي..تقدم في المحادثات نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار



القدس المحتلة/سما/

انتهت مباحثات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع حركة حماس والدول الوسيطة (مصر وقطر)، وأفادت تقارير ان الانتقال للمرحلة الثانية من وقف اطلاق النار اصبح قريبا فيما نفى مكتب نتنياهو تلك التقارير وقال انه لا علم له بها.

وتركزت المباحثات مصادر عبرية على مستقبل قطاع غزة ومن سيحكمه بعد انتهاء الحرب.

ووفقا للمصادر، انتهت المباحثات بأجواء إيجابية وتشير إلى الانتقال الوثيق إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول إسرائيلي إنه لا يوجد أي اعتراف بالتقدم في محادثات المرحلة الثانية.

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