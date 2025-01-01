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46 يوما للصفقة: المعابر مغلقة لليوم الخامس

الخميس 06 مارس 2025 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
46 يوما للصفقة: المعابر مغلقة لليوم الخامس



القدس المحتلة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في اليوم ٤٦ في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف على طول الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.
كما أطلق جنود الاحتلال النار شرق خان يونس.
وجدد جنود الاحتلال إطلاق النار على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع.
واعلنت وزارة الصحة-غزة وصول مشافي القطاع غزة ٣٥ شهيدا (ثلاثون منهم جرو انتشالهم وشهيد واحد متأثر بجراحه. و اربعة شهداء جدد اضافة إلى عشرة إصابات خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٤٤٤٠ شهيدا و ١١١٨٤٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .
وواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة اليوم الخامس على التوالي مانعا ادخال البضائع والمساعدات.
وتوقف توزيع الغاز المنزلي على العائلات اثر منع دخوله من المعبر كما ارتفع سعر السولار والبضائع بشكل لافت.
واجرت الشرطة بغزة جولات في الأسواق أوقفت فيها بعض التجار واجبرت اخرين على البيع بالسعر المحدد.

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