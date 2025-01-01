صحيفة عبرية : إسرائيل تستكمل استعداداتها لتهجير أهالي غزة

القدس المحتلة/سما/

أكملت حكومة الاحتلال استعداداتها، لتهجير أهالي قطاع غزة "في حال توفرت دول لاستقبالهم"، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وبحسب الخطة، ستتم عملية التهجير عبر البحر من ميناء أسدود، فيما سيتم استخدام مطار رامون كمسار إضافي للترحيل الجوي. وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن هذا المسار الجوي كان يُستخدم منذ عدة أشهر لإجلاء جرحى فلسطينيين من غزة.

وذكرت الصحيفة أن معبر رفح سيمثل "مسار خروج إضافي"، بناء على الخطة الإسرائيلية.

ووفقًا لمصدر أمني إسرائيلي، فإن "إسرائيل تسعى إلى تمكين أكبر عدد ممكن من سكان غزة من مغادرة القطاع"، مشيرًا إلى أن السياسة الإسرائيلية تشمل السماح لأفراد عائلات المرضى والجرحى بمرافقتهم إلى الدول الأخرى إلى غير عودة.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة إسرائيلية تُعرف باسم "جنود الاحتياط – جيل النصر" خطة مقترحة لـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، تستند بحسب زعمها، إلى "مبادئ القانون الدولي". وتدعو إلى تهجير 1.7 مليون فلسطيني من غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن "إحدى الدول (لم تسمها) أبدت اهتمامًا باستقبال عمال بناء من غزة، لكن الضغوط الدولية دفعتها إلى تعليق هذا المسار في الوقت الراهن".