ويتكوف يحث اسرائيل الالتزام بالهدنة حتى وصوله للمنطقة..

القدس المحتلة/سما/

حث المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اسرائيل بمواصلة الحفاظ على وقف إطلاق النار لحين وصوله إلى المنطقة

وأوضح أنه مهتم بزيارة المنطقة. وأشار إلى أنه حتى يحدث هذا، يجب على إسرائيل الحفاظ على وقف إطلاق النار، حتى لو رفضت حماس إطلاق سراح الاسرى.

وبالإضافة إلى ذلك، زعم مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل إن حماس لا تبدي أي مرونة في المفاوضات.

وفي خضم ذلك، وتعقيبا على إجراء إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مباحثات مباشرة مع حركة حماس بشأن صفقة الاسرى . أكد البيت الأبيض "لقد تشاورنا مع إسرائيل بشأن هذا الأمر، والمبعوث الخاص لديه الصلاحيات للتحدث مع أي شخص.

فيما قال مكتب نتنياهو أن إسرائيل أبلغت واشنطن موقفها من المفاوضات المباشرة مع حماس.

ووصف صحيفة معاريف المفاوضات السرية أنها تجري" تحت انف اسرائيل" وأضاف مسؤول حكومي كبير لصحيفة معاريف : "مصلحتنا هي إعادة المختطفين، وبالتالي فإن المحاولة الأميركية للقيام بذلك، حتى لو تم ذلك من خلال المحادثات المباشرة مع حماس، تتوافق مع المصالح الإسرائيلية". "

وذكر موقع واللا العبري أن المفاوضات المباشرة أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بويلر ، في اجتماعات سرية عقدت في الدوحة. وهذه خطوة غير عادية، لأن الولايات المتحدة لم تجر قط مفاوضات مباشرة مع حماس، وهي المنظمة التي صنفت كمنظمة إرهابية في عام 1997.

وأكد مصدر في حماس: "أجرينا محادثات مباشرة مع مبعوث ترامب لشؤون الأسرى، والمحادثات بشأن إطلاق سراح الاسرى الأميركيين بدأت قبل أسابيع وليس اليوم".

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الإدارة الأمريكية، رغم أنها تشاورت مع إسرائيل، إلا أنها حصلت على معلومات حول بعض الاجتماعات من خلال قنوات ثانوية. وركزت المحادثات في البداية على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين ، لكنها توسعت إلى مناقشات حول اتفاق أوسع يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.