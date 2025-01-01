جيش الاحتلال يعتقل مشتبه به في تفجير حافلة بات يام

القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") ، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت شخصًا تتهمه بوضع عبوة ناسفة داخل حافلة في مدينة بات، يوم الخميس 20 شباط/ فبراير الماضي.

ووفقًا للرواية الإسرائيلية، فإن المعتقل هو مواطن فلسطيني لا يحمل تصريح إقامة في إسرائيل، وقد جرى اعتقاله بعد وقت قصير من التفجير.

وتدّعي السلطات الإسرائيلية أن المعتقل وصل إلى موقع التفجير بمساعدة "مشتبه به يهودي ومواطن إسرائيلي من مدينة حولون، حيث يُزعم أنه نقله إلى الموقع.

ومن المقرر أن تقدم النيابة الإسرائيلية، يوم الخميس، لائحة اتهام ضد هذا "المواطن الإسرائيلي" الذي لم يتم الكشف عن هويته، بحسب المصدر ذاته.