مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن وقف اسرائيل المساعدات إلى غزة

نيويورك /سما/

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة، بشأن الشرق الأوسط، واستمع إلى إحاطة من منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، عبر تقينة الفيديو.

وأشارت كاغ إلى إعلان إسرائيل تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت أن الأمين العام حث على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وحث الدول الأعضاء على استخدام النفوذ الذي لديها لدعم ذلك.

وجددت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أمام القمة العربية في القاهرة، للسماح فورا بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك قرأه أمام الصحفيين السفير جاي دارماديكاري نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة -نيابة عن بلاده والدنمارك واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة- عقب جلسة المشاورات المغلقة بشأن القرار 2720 المتعلق بتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعت الدول الخمس إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والسماح وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الآمنة وغير المشروطة وواسعة النطاق بدون عوائق، وكذلك ضمان حماية المدنيين والأشخاص المحميين الآخرين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الأعضاء الأوروبيون في المجلس على ضرورة تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 2720 و2735