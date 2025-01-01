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طقس فلسطين : أمطار متفرقة اليوم وغدا

الخميس 06 مارس 2025 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أمطار متفرقة اليوم وغدا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً في بعض المناطق حيث يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، الرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال حالة عدم الاستقرار الجوي من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وكذلك من تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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