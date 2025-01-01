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الدوحة : حماس تكشف عن فحوى مفاوضاتها المباشرة مع المبعوث الأميركي

الخميس 06 مارس 2025 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة : حماس تكشف عن فحوى مفاوضاتها المباشرة مع المبعوث الأميركي



غزة/سما/

 حركة حماس التقارير التي تحدثت عن إجراء محادثات مباشرة بين الحركة ومسؤول في الإدارة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار.

واضاف قيادي في الحركة لموقع "العربي الجديد" القطري حيث تقيم قيادة حماس " أن هذه المحادثات جاءت بعد طلب أميركي لتقديم بادرة حسن نية، مشيرًا إلى أن الحركة طرحت إمكانية التفاوض على صفقة شاملة لوقف الحرب.

وأوضح أن الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون، وعددهم لا يقل عن أربعة.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع، فإن واشنطن وضعت إطلاق سراح المواطن الأميركي عيدان ألكسندر على رأس أولوياتها، إلى جانب استعادة جثامين أربعة مواطنين أميركيين آخرين.

ورغم هذه المحادثات، لم يتم التوصل إلى أي اختراق حتى الآن، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت ، مما دفع البيت الأبيض لمحاولة التحدث مباشرة مع قيادة حماس بدلاً من الاعتماد على الوسطاء.

في هذا السياق، لم يصل المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة بعد، حيث يبدو أن واشنطن تسعى لاستنفاد قناة بوهلر أولاً قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الإدارة الأميركية أجرت محادثات استطلاعية مع حركة حماس قبل أسبوعين، بهدف إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأميركية، بينهم أسير حي وأربعة جثامين.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية أن هذه الاتصالات جرت عبر آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لشؤون الأسرى، الذي عقد عدة لقاءات مع مسؤولين كبار في حماس بقطر.

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