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ترامب يهدد "حماس" مرة أخرى بـ "الجحيم"

الخميس 06 مارس 2025 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد "حماس" مرة أخرى بـ "الجحيم"



واشنطن/سما/

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، تهديده لحركة "حماس" بمواجهة الجحيم إذا لم تقم بإطلاق سراح الأسرى وجثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ترامب يهدد "حماس" مرة أخرى بـ "الجحيم" إذا لم تطلق سراح الأسرى

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "سوشيال تروث": "شالوم حماس تعني مرحبا ووداعا يمكنكم الاختيار، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا على الفور جثث جميع الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا فستكون النهاية لكم. فقط الأشخاص المرضى والمشوهون يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومشوهون!".

وأضاف: "أُرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول. لقد التقيت للتو بالرهائن السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو تحذيري الأخير!".

وتابع ترامب: "للقادة: الآن هو الوقت لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم فرصة. ولأهالي غزة: مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا استمررتم في احتجاز الرهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!.. اتخذوا قرارا ذكيا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستواجهون الجحيم لاحقا!".

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