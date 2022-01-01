بدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة المعارضة لنتنياهو

القدس المحتلة/سما/

بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.

وأرسل ليفين رسالة لسكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بشأن إقالة ميارا، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

وقال ليفين في رسالته إن “الحكومة قررت حجب الثقة” عن ميارا في ضوء ما اعتبره “سلوكها غير اللائق”، و”في ضوء وجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، وهو ما يخلق وضعا يمنع التعاون الفعال”.