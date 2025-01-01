مصدر إسرائيلي: الاتصالات الأمريكية مع حماس مقلقة للغاية

القدس المحتلة/سما/

صرح مصدر إسرائيلي مطلع أن الاتصالات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"حماس" مقلقة للغاية، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت على علم بالخطوة الأمريكية.



وقال المصدر الذي وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالمطلع، إن إسرائيل أُبلغت بهذه الاتصالات التي أجراها مبعوث ترامب لشؤون الأسرى، آدم بويلر، مضيفا أن "هذا الأمر من وجهة نظر إسرائيل أمر مقلق للغاية".

وأضاف المصدر أنه "أجرى محادثات عدة مع كبار مسؤولي حماس في قطر، والهدف الرسمي هو إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأمريكيين، أحياء وأمواتا - وأيضا نقل رسالة إلى حماس مفادها أنه إذا أظهرت حسن نية وأطلقت سراح الرهائن، فسيكون من الممكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة".

وبحسب المصدر فإن "الأمريكيين وضعوا إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وهو مواطن أمريكي، على رأس أولوياتهم، وهناك أربعة مواطنين أمريكيين آخرين يعتبرون في عداد الموتى".

وأضاف المصدر المطلع: "الاتصالات التي أجراها بويلر لم تسفر عن أي اختراق. منذ البداية، لم تكن إسرائيل متحمسة لهذه القناة، وكانت تشك في أنها ستؤدي إلى نتائج".

وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس، لشبكة "فوكس بيزنس" في إشارة إلى التقرير إن "إدارة الرئيس ترامب غيرت موقفها تجاه حماس بشكل جذري. فبدلا من الضغط على إسرائيل، فإنهم يضعون حماس تحت الضغط. سنكون جميعا سعداء برؤية المختطفين يعودون ويلتقون بأسرهم في منازلهم ووطنهم. وإذا حدث هذا نتيجة للمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، فسنكون سعداء".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "القانون الأمريكي يحظر التفاوض مع منظمة إرهابية، ويتم تعريف حماس على هذا النحو في الولايات المتحدة - ولكن هناك تحذير بشأن هذا، حيث أن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى مخول بالتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين".

ولفتت إلى أنه "على خلفية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات، قرر البيت الأبيض أن يحاول التحدث مباشرة مع قيادة حماس وليس من خلال الوسطاء. وهذا يفسر حقيقة أن المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لم يصل بعد إلى المنطقة: يبدو أن الولايات المتحدة تريد استنفاد خيار بويلر أولا".

هذا وأفادت وكالة "أكسيوس" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مفاوضات مباشرة غير علنية مع حركة "حماس" حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين والتوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

وتوجه جهود الإدارة الأمريكية نحو إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل. ومع ذلك، لم تصل الولايات المتحدة وحركة حماس إلى أي اتفاق حتى الآن.