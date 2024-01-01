جريحان باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استهدفت مسيّرة إسرائيلية الأربعاء مركبة في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، فيما انتهكت مسيّرات أخرى الأجواء اللبنانية وألقت إحداها قنبلة صوتية؛ وذلك في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأورد إعلام لبناني، أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت مركبة لشقيقين كانا يتفقدان أرضهما في رأس الناقورة، وقد أصيبا بجروح.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "جرى رصد عدد من المشتبه بهم أثناء تحميلهم وسائل قتالية بعدة مركبات في منطقة الناقورة جنوبي لبنان، إذ قامت طائرة لسلاح الجو بمهاجمة إحدى المركبات لإزالة التهديد".

وقالت الوكالة اللبنانية، إن "مسيّرة معادية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا" بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

كما أفادت بـ"تحليق مسيّرة معادية على علو منخفض جدا فوق (مناطق) سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك والخيام".

أما في قضاء صور في المحافظة "حلقت طائرة مسيّرة معادية على علو منخفض في أجواء بلدة الناقورة"؛ وفقا للوكالة اللبنانية.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1036 خرقا لاتفاق وقف النار، ما خلّف 82 شهيدا و279 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وذكر الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمته بالقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة الثلاثاء، أن بلده لن يتخلى عن أرضه التي تحتلها إسرائيل، ولن يترك أسراه في السجون الإسرائيلية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 شهيدا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسة.