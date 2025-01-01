  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي: الخطة العربية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن

الأربعاء 05 مارس 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: الخطة العربية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن



واشنطن/سما/

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي أن "الخطة العربية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن" وذلك بعد تأييد قادة عرب أمس خطة مصرية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.


وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز في بيان لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن الخطة "لا تعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يمكن للسكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

وأضاف هيوز: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

وتابع: "نتطلع إلى مزيد من المحادثات لإحلال السلام والازدهار في المنطقة، ويبدو أنه يترك الباب مفتوحا لمزيد من المحادثات مع الحلفاء العرب".

واعتمد القادة العرب خطة مصرية لإعادة إعمار غزة أمس الثلاثاء والتي من شأنها أن تكلف 53 مليار دولار وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع، على النقيض من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاقتراح الذي رحبت به "حماس" لاحقا ورفضته الولايات المتحدة وإسرائيل، تم قبوله في ختام القمة التي استضافها في القاهرة أمس.

وصرح السيسي في القمة بأنه متأكد من أن ترامب "سيكون قادرا على تحقيق السلام في الصراع الذي دمر قطاع غزة".

ومع ذلك، لم يتناول الاقتراح الأسئلة الرئيسية التي تحتاج إلى إجابة حول مستقبل غزة فيما يتعلق بدور "حماس" وأي البلدان ستوفر المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار، وفق الصحيفة.

وأكد السيسي أن خطة بلاده ستسمح للفلسطينيين بالبقاء في الأراضي التي مزقتها الحرب. وقال إن "تكنوقراطيين فلسطينيين مستقلين غير تابعين لحماس سيديرون القطاع بعد انتهاء الحرب".

وأضاف أن "اللجنة ستكون مسؤولة عن الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، استعدادا لعودة السلطة الفلسطينية".

وفي بيان لها، قالت حركة "حماس" إنها رحبت بالخطة وكذلك بتشكيل اللجنة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

إسرائيل تهاجم بشدة مخرجات القمة العربية في القاهرة،،،

البيت الابيض يرفض الخطة المصرية: "غزة غير صالحة للعيش إنسانيا"

مسؤولٌ أمنيٌّ فلسطينيٌّ لـ"يديعوت" : منذ أكتوبر كسّرنا عظام حماس واسرائيل تنتقم من الضفّة بسبب كارثتها بغزّة!

نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق “النصر”.. رئيس الاركان الجديد: سنعود للحرب إذا لم تفرج “حماس” عن أسرانا

حماس" ترحب بمخرجات القمة العربية الطارئة في مصر

مصر: 100 دولة ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار غزة

الأخبار الرئيسية

إيهود أولمرت: غزة فلسطينية وليس لدينا ما نفعله هناك.. وترامب قد يصنع التاريخ

9ipj-4-730x438

سلطات الاحتلال تواصل فرض الحصار على غزة ومخاوف من تفشي المجاعة

67c7ee0a4c59b75ba66ee145

واللا: رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يخطط لمناورة واسعة النطاق بغزة وزيادة الضغط العسكري

67c800ff4c59b75c344bc1ab

"الحكومة الاسرائيلية تشعل الأجواء ضد مصر".. نائب بالكنيست يهاجم نتنياهو وخبير مصري يعلق

مصر: على "إسرائيل" تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية