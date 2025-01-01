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احتجاج أمام جامعة كولومبيا على استضافة نفتالي بينت (فيديو وصور)

الأربعاء 05 مارس 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاج أمام جامعة كولومبيا على استضافة نفتالي بينت (فيديو وصور)



بوغوتا/سما/

تجمع طلاب مؤيدون لفلسطين في جامعة كولومبيا للاحتجاج على مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في حدث نظمه معهد الشؤون الدولية والعامة (SIPA).

 

وذكرت صحيفة "ذا كولومبيا سبيكتاتور" أن كل من "كولومبيا/بارنارد هليل"، ومعهد الشؤون الدولية والعامة للسياسة العالمية، ومركز كرافت لحياة الطلاب اليهود شاركوا في استضافة بينيت في هذا الحدث، الذي أدارته عميدة المعهد كيرين ياري-ميلو.

وقامت مجموعات مثل "كولومبيا جامعة للتصرف ضد الفصل العنصري"، وفرع كولومبيا لمنظمة "اليهود من أجل السلام"، وائتلاف كولومبيا للتضامن مع فلسطين بالترويج للاحتجاج، حيث أصدرت مجموعة "يهود كولومبيا من أجل وقف إطلاق النار" بيانا على قبل الحدث تدين فيه "المشروع السياسي لنفتالي بينيت".

ووفقا للصحيفة وصلت الشرطة إلى المكان لمنع دخول المحتجين.

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