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روبيو يبحث مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة ومواجهة إيران

الأربعاء 05 مارس 2025 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبيو يبحث مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة ومواجهة إيران



واشنطن/سما/

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواجهة "التهديدات" من جانب إيران.


وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن روبيو شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تعاونه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف في ما يخص إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتمديد نظام وقف إطلاق النار في غزة".


وأضاف البيان أن "وزير الخارجية أبلغ كذلك بأنه يعول على التنسيق الوثيق في مواجهة التهديدات الصادرة من إيران وفي استخدام الفرص لضمان الاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن روبيو أكد لنتنياهو أن "الدعم الثابت لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة يعتبر الأولوية الرئيسية للرئيس ترامب".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن الإسراع بتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار.

وانتهت قبل أيام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي تم التوصل إليه في يناير الماضي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

#مارك روبيو

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