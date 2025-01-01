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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ_9"

الأربعاء 05 مارس 2025 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ_9"



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مساء يوم الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع "MQ_9" في أجواء محافظة الحديدة.


وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "بعون الله تعالى، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وأوضح "سريع" أن هذه الطائرة "هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان".

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".

وفي الأول من يناير الماضي، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة أمريكية من طراز "MQ_9" بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب، مشيرين إلى أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

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