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رسالة أنصار الله لـ"القمة العربية" في القاهرة

الأربعاء 05 مارس 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة أنصار الله لـ"القمة العربية" في القاهرة



طالبت حركة "أنصار الله" اليمنية القمة العربية في القاهرة بإعلان موقف حازم تجاه جرائم إسرائيل في فلسطين، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار.


وأكد "أنصار الله" في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مكتبها السياسي استعداد قواتهم المسلحة لاستئناف عملياتها العسكرية "في مواجهة الخروقات الإسرائيلية" تجاه غزة.


وأضاف البيان: "نحث القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار".

وتابع: "ندعو الدول العربية لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء".

وأردف بيان "أنصار الله": "موقف اليمن ثابت في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروقات الصهيونية".

وشدّد بيان المكتب السياسي لـ"أنصار الله" على أن "الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي تُرتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "إمعان العدو الإسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات، يُعد تصعيدًا خطيرًا".

ويذكر أن حركة "حماس" كانت قد دعت يوم أمس الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لدرء العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي على غزة، مطالبة بإعادة فتح معابر القطاع أمام المساعدات الإنسانية.

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