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مسودة البيان الختامي للقمة العربية تكشف تفاصيل الاتفاق حول غزة

الأربعاء 05 مارس 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسودة البيان الختامي للقمة العربية تكشف تفاصيل الاتفاق حول غزة



القاهرة/سما/

رحبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر الجاري، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.


وتدعو مسودة البيان الختامي للقمة العربية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

وقالت وكالة رويترز إن مسودة البيان الختامي للقمة العربية ذكرت أن القادة العرب يدعون لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

ورحبت المسودة بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع التحذير من تهجير سكان القطاع أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المسودة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.

وبحسب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستسغرق المرحلة الأولى عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.

وذكرت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة سيستغرق التعافي المبكر 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.

وقالت رويترز إن  الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تنص على أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.

وحسب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار وستصل تكلفة إعمار قطاع غزة الإجمالية وفق الخطة المصرية إلى 53 مليار دولار.

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