قيل إنها من "إسرائيل".. ناشطون سوريون يتناقلون صورا لرسائل نصية غامضة المصدر

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل رسائل نصية قصيرة SMS وصلت إلى هواتف بعضهم من جهة تدعي أنها تابعة للجيش الإسرائيلي.

وجاء في إحدى هذه الرسائل، التي وصلت من حساب يحمل اسم "Israel" ولا يمكن الرد على رسائله، نصا يقول: "إلى الأهالي في ريف حمص الغربي، ابتعدوا عن أماكن تجمع إرهابيي النصرة".

وصلت هذه الرسالة قبل أيام في الساعة 08:25 مساء، دون تحديد التاريخ الدقيق لإرسالها.

وقد سبق هذه الرسائل قبل أيام تقارير عن حدوث هزة أرضية بقوة 2.2 درجة في مدينة حمص وسط سوريا. وربط ناشطون بين تلقي هذه الرسائل التحذيرية ودوي انفجار ضخم، يُرجح أنه ناجم عن قصف أو عمل عسكري في المنطقة.

وفي رسالة أخرى من نفس المصدر، جاء النص: "الإرهاب لا وطن ولا دين له، الاعتداءات الإرهابية تطل برأسها عليكم، ومن واجبنا الوقوف معكم في وجه الإرهاب الإسلامي المتطرف.. الزموا بيوتكم". كما تضمنت رسالة ثالثة نصا يقول: "سوريا بلد عريق لا ينبغي أن يحكمها الإرهاب".

وفي سياق متصل، ظهرت رسائل نصية مماثلة في مناطق أخرى من سوريا، منها رسالة موجهة إلى "أهلنا في الساحل"، تحذرهم من الاقتراب من مراكز تجمع ما أسمته بـ"المخربين"، مُذيلة بعبارة "IDF" (جيش الدفاع الإسرائيلي). ورسالة أخرى تقول: "ما جرى هو البداية.. سوف نخبركم بالأماكن الآمنة خلال الأيام القادمة IDF".

وقد أثارت هذه الرسائل شكوكًا حول مصداقيتها، خاصة أن بعضها وصل من أرقام هواتف تعود إلى دولة بلجيكا، مما يرجح أنها قد تكون مُزيفة. كما أن بعض الرسائل لم تُذيّل بعبارة "IDF"، مما يزيد من الغموض حول مصدرها الحقيقي.

وهنا، أكد خبير في مجال الاتصالات لـ"RT" أن إسرائيل قادرة تقنيا على إرسال رسائل إلى سوريا باستخدام أرقام هواتف مزورة (Fake ID) أو عبر الاستعانة بشبكات اتصالات من دول ثالثة، نظرا لعدم وجود اتصال مباشر بين شبكات الاتصالات السورية والإسرائيلية.