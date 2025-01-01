"فتح": قرار رئاسي بالعفو عن المفصولين من الحركة ودعوة لترتيب البيت الداخلي

وأوضح الحايك أن تفاصيل العودة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة في إطار جهود ترتيب البيت الفتحاوي، مؤكدا أن "قوة فتح تكون بوحدتها".

وأشار الحايك إلى أن القرار جاء بعد اجتماع المجلس الثوري للحركة قبل أيام من انعقاد القمة العربية، حيث تم إعلان هذا القرار خلال القمة، وهو ما يحمل رسائل هامة للقادة العرب.

ولفت إلى أن هناك تلميحات بوجود نصائح من الدول العربية بأهمية توحيد صفوف حركة فتح وعودة الحركة بشكل قوي ومتماسك.

وفي سياق آخر، كشف الحايك عن خطوة سياسية جديدة تتعلق باستحداث منصب نائب الرئيس لدولة فلسطين، حيث من المقرر أن تدعو اللجنة التنفيذية والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام المقبلة إلى عقد جلسة للمجلس المركزي لانتخاب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا المنصب.

يأتي هذا التحرك في ظل الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة القوة السياسية للقضية الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية.