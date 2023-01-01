  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان

الأربعاء 05 مارس 2025 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي يجري رمايات رشاشة من موقع العاصي في شمالي فلسطين المحتلة على جنوب لبنان.


وأضافت: "العدو الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، وذلك لإرهاب المواطنين والأهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة".

وذكرت أن عملية التمشيط أدت إلى تضرر سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع إصابات.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1037 خرقا لاتفاق وقف النار منذ سريانه، ما خلف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى سريان اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

القناة 13: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد "إسرائيل"

هجوم مصري على نتنياهو

إسرائيل تهاجم بشدة مخرجات القمة العربية في القاهرة،،،

البيت الابيض يرفض الخطة المصرية: "غزة غير صالحة للعيش إنسانيا"

مسؤولٌ أمنيٌّ فلسطينيٌّ لـ"يديعوت" : منذ أكتوبر كسّرنا عظام حماس واسرائيل تنتقم من الضفّة بسبب كارثتها بغزّة!

ما تأثير غياب قادة عرب عن قمة القاهرة حول فلسطين؟

الأخبار الرئيسية

مصر: على "إسرائيل" تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث

20250305023009

دعوى إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية 7 أكتوبر وتطالب بتعويضات

67c825ba42360447bf5c6350

نتنياهو: حربنا ليست في قطاع غزة فقط وسنغير خريطة الشرق الأوسط

20250305041811

رئيس الشاباك دعا إلى هجوم ضد حماس قبل 7 أكتوبر ونتنياهو رفض

نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق “النصر”.. رئيس الاركان الجديد: سنعود للحرب إذا لم تفرج “حماس” عن أسرانا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية