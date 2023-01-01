الجيش الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي يجري رمايات رشاشة من موقع العاصي في شمالي فلسطين المحتلة على جنوب لبنان.



وأضافت: "العدو الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، وذلك لإرهاب المواطنين والأهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة".

وذكرت أن عملية التمشيط أدت إلى تضرر سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع إصابات.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1037 خرقا لاتفاق وقف النار منذ سريانه، ما خلف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى سريان اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.