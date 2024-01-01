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الاحتلال يفجر منزلي عائلتي الشهيد محمد مسك والاسير أحمد الهيموني بالخليل

الأربعاء 05 مارس 2025 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزلي عائلتي الشهيد محمد مسك والاسير أحمد الهيموني بالخليل



الخليل/ سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اجزاء من منزل عائلة الشهيد محمد راشد عويضه مسك، ومنزل عائلة الاسير أحمد عبد الفتاح الهيموني في مدينة الخليل.

وكانت قوات كببرة قد اقتحمت قبيل منتصف الليلة الماضية، حي الجامعة وحي واد ابو كتيلة بمدينة الخليلن وأجبرت عائلتي الهيموني ومسك على اخلاء منزليهما، وبعض العائلات المحيطة بالمنزلين باخلاء منازلهم، قبل ان تقوم بزرع متفجرات داخل منزل مسك وتفجر اجزاء منهعن ساعات الفجر الأولى، وفي صباح اليوم قامت بتفجير أجزاء من منزل الأسير الهيموني والذي يقع ضمن بناية سكنية.

الشهيد مسك 21 عاما كان قد استشهد بعد تنفيذ عملية في مدينة يافا، في شهر اكتوبر تشرين الأول 2024 برفقة الاسير الجريح أحمد الهيموني 25 عاما، ونتج عنها مقتل 7 إسرائيليين واصابة 16 آخرين.

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