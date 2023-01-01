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هيئة الاسرى : 9500 معتقل في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري

الأربعاء 05 مارس 2025 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى : 9500 معتقل في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري



رام الله / سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9500) حتى بداية شهر آذار/ مارس الجاري.

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من (350)، والنساء (21)، والإداريين (3405)، كما يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1555)، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

يذكر، أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان أكثر من (5250)، وعدد المعتقلات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، والإداريين نحو (1320).

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