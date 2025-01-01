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إسرائيل تواصل إغلاق كرم ابو سالم لليوم الرابع وخروقات جديدة

الأربعاء 05 مارس 2025 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تواصل إغلاق كرم ابو سالم لليوم الرابع وخروقات جديدة



غزة / سما/

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.
ومنعت سلطات الاحتلال ادخال كل أشكال الوقود والمساعدات لسكان غزة وسط مطالبات حقوقية ودولية بفتح المعبر.
وتحلق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بشكل مكثف وسط وشرق مدينة رفح مع سماع دوي إنفجار في حي السلام جنوب شرق المدينة.
واطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه ساحل رفح.
كما أطلقت اليات الاحتلال النار شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وعلى الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون.
واطلقت آليات الاحتلال المتمركزة فوق موقع فلسطين شرق قرية أم النصر شمال قطاع غزة النار على براميل المياه الخاصة بالأهالي.

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