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نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق “النصر”.. رئيس الاركان الجديد: سنعود للحرب إذا لم تفرج “حماس” عن أسرانا

الأربعاء 05 مارس 2025 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق “النصر”.. رئيس الاركان الجديد: سنعود للحرب إذا لم تفرج “حماس” عن أسرانا



القدس المحتلة / سما/

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مراسم تنصيب رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، أن إسرائيل “مصممة على تحقيق النصر”، بعد حرب مدمرة خاضتها الدولة العبرية اندلعت مع هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتوسعت على عدة جبهات.
وتوجه نتنياهو إلى زامير قائلا إن “مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم” مضيفا أن “نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق.. النصر”.
بدوره، هدد وزير الحرب الإسرائيلي الجديد بالعودة إلى الحرب “بعنف” إذا لم تفرج حماس عن الأسرى المحتجزين في غزة.

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