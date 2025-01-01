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للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف “القنيطرة” بسوريا

الأربعاء 05 مارس 2025 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف “القنيطرة” بسوريا



سما / وكالات /

أفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية من سيارات عسكرية عدة دخلت قرية عين النورية وبلدة أم باطنة وبلدة سويسة في ريف القنيطرة بسوريا بحثا عن أسلحة وذخائر، في توغل هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.
وتشهد القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان السوري المحتل توغلات متكررة، وآخرها توغل قوات إسرائيلية في موقع عسكري بتل المالبريف في محافظة القنيطرة، حيث عمدت إلى تفتيشه بحثا عن أسلحة، قبل أن تنسحب منه وسط تحليق لطائرات مروحية وطائرات استطلاع.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن انتهاكات إسرائيل المتواصلة للأراضي السورية تتطلب من الدول العربية الوقوف صفا واحدا في مواجهة تهديداتها.
وناشد الشرع في كلمته أمام القمة العربية في القاهرة الدول العربية تحمّل مسؤولياتها في مساعدة سوريا على وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
من جهته، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية.

وقال المبعوث الأممي في بيان إنه يشعر بقلق إزاء الانتهاكات المتواصلة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأضاف بيدرسون أن هذه الانتهاكات تهدد بتصعيد التوترات الإقليمية وتقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام في سوريا وفق القرارات الأممية.
ودعا المبعوث الأممي الخاص إسرائيل إلى وقف الانتهاكات واحترام التزاماتها الدولية، كما حث جميع الأطراف على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

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